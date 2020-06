Landkreis Rostock : Es riecht stark nach Stichwahl

Eine kurze Analyse der Kandidaturen und Nichtkandidaturen für das Amt des Landrates.

von Eckhard Rosentreter

29. Juni 2020, 15:00 Uhr

Alles deutet nun doch auf zwei Wahltage in diesem Jahr hin: Bei der Landratswahl am 6. September treten vier Bewerber an – riecht nach Stichwahl, die wäre zwei Wochen später.

Denn etwas überraschend lieferten die Freien Wähler noch einen Wahlvorschlag beim Kreiswahlleiter ab. Überraschend deshalb, weil Jürgen Dettmann (53) aus Teterow seine Kandidatur bisher nicht medienwirksam öffentlich bekannt gegeben hat. Wird ja wohl noch kommen. Dettmann? Aus Teterow? Kommt dem geneigten Wähler bekannt vor? Die sich unwillkürlich einstellende Assoziation trügt nicht: Es handelt sich um einen ferneren Verwandten des Kreistagsmitglieds und viele Jahre erfolgreichen Bürgermeisters Reinhard Dettmann. Kommunalpolitisch ist Jürgen Dettmann auch kein Unbekannter, der Agraringenieur gehörte bis 2019 dem Kreistag an und ist Fraktionsvorsitzender in der Bergringstadt. 2018 übrigens wollte Dettmann Dettmanns Nachfolger werden – 3 Prozent der Teterower Wähler wollten das auch.

Eher die unbekannte Größe in dem Männerquartett ist Michael Noetzel (45). So unbekannt, dass es erst vorigen Freitag und nach wiederholter Aufforderung ein Bild des Linken-Kandidaten in die Redaktion geschafft hat. Auch der Jurist aus Rostock wird sicherlich noch dafür sorgen, dass man ihn kennenlernt.

Die geballte CDU-Macht weiß Stephan Meyer (42) hinter sich. Der nach insgesamt 15 Semestern diplomierte Volks- und Verwaltungswirt aus Bützow kennt sich aus in der Verwaltungsspitze, ist seit fünf Jahren Beigeordneter, Dezernent und inzwischen auch Stellvertreter des Landrats.

Die Spitze selbst: Sebastian Constien (40), amtierender Landrat und ehemaliger Bützower. In seiner Heimatstadt hatte der heute in Bröbberow lebende Constien Meyer noch etwas voraus: eine erfolgreiche Bewerbung um das Bürgermeisteramt. Währte nur kurz, weil plötzlich ein Landrat gebraucht wurde und die SPD den Juristen dort wollte. Das klappte 2013 mit 50,7 Prozent der Stimmen in der Stichwahl.

Die knapp Unterlegene damals: die Christdemokratin Katy Hoffmeister. Die ist inzwischen zur Ministerin aufgestiegen, was wiederum neue Assoziationen weckt. Und eine wagbare Prognose: Einer aus der aktuellen Verwaltungsspitze Constien/Meyer wird die Folgen der Wahl wohl nicht lange als „Spitze“ im Landkreis überdauern. Ein Jahr später ist Landtagswahl, und garantiert nicht jeder aktuelle Minister wird danach noch gefragt sein…

Und dann wäre ein Dezernentenposten frei. Falls Meyer siegt, vielleicht ein Grüner? Bei so vielen „ähnlichen Ansichten“ auf vielen Politikfeldern wie von den Grünen jetzt entdeckt, sollte das doch drin sein. Mindestens, wenn man schon keinen eigenen geeigneten Kandidaten für die ganz vordere Spitze hat.

Da sind die Grünen trotz ihres allgemeinen Aufschwungs nicht allein. Auch die AfD, immerhin größte Oppositionspartei in Bundes- und Landtag, hat keinen Kandidaten für die Landratswahl. Zerstritten wie sie ist – gerade erst hat der Landesvorstand den Rostocker Kreisvorstand abgesetzt, der wiederum sich dagegen wehrt – fehlt es der Möchtegernvolksundbürgerpartei offensichtlich an Leuten mit dem nötigen Format.

Die endgültige Kür der Kandidaten steht noch aus: Am 3. Juli, 10 Uhr im Kreishaus am Wall, befindet darüber in öffentlicher Sitzung der Kreiswahlausschuss. In aller Regel eine Formsache.

Fotos: J. Dettmann, Jörn Schulz, Michael Fengler (2)