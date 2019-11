Kultur : „Fabula Luna“ gastieren in der Alten Synagoge

Mit dem Programm „Bis ans Ende der Welt“ gastiert die vierköpfige Gruppe „Fabula Luna“ Freitag in Krakow am See.

20. November 2019, 05:02 Uhr

Am Freitag gastiert in der Alten Synagoge in Krakow am See die Gruppe „Fabula Luna“ mit ihrem Programm „Bis ans Ende der Welt“. Von 19.30 Uhr an werde Zigeunerlieder, jüdische und eigenen Lieder, die von der Wanderschaft, der Flucht, der Liebe und vom Geborgensein erzählen, zu erleben sein. Fabula Luna: das sind vier leidenschaftliche Musiker, die mit großer Lust fabulieren, egal ob mit Geige oder Klavier, Puppen und Gesang, Gitarre oder singender Säge – poetisch komisch, temperamentvoll und wahrhaftig. Es spielen und musizieren Sabine Zinnecker, Angie Driesnack-Zendeh, Dietmar Staskowiak und Diego Zendeh.