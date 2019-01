„Faszienfitness“ bei der Awo

von Onlineredaktion SVZ

21. Januar 2019, 21:26 Uhr

Ob Sportfan oder Bewegungsmuffel, von „Faszienfitness“ profitiert jeder. Ein Kursus, den das Awo-Familienzentrum in Güstrow anbietet, soll donnerstags ab 16 Uhr stattfinden. Geplant sind sechs Veranstaltungen. Die Faszien durchziehen den Körper wie ein Netz, liegen direkt über der Muskulatur und verkleben mitunter, was sich durch Verspannungen, Unbeweglichkeit und eine größere Anfälligkeit für Verletzungen äußert. Mit Hilfe einer Faszienrolle sowie Dehn- und Mobilisationsübungen lassen sich Verklebungen des Bindegewebes lösen, die Durchblutung fördern und ein Entspannungseffekt für Körper und Geist erzielen. Anmeldungen unter Telefon 03843/8 2400 oder persönlich am Platz der Freundschaft 3.