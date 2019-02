Güstrow : Fit werden im Güstrower Familienzentrum

von svz.de

25. Februar 2019, 19:58 Uhr

Wer alle Muskelgruppen beim Pilates kräftigen und dehnen möchte, hat demnächst immer donnerstags ab 17.45 Uhr die Möglichkeit dazu im Awo-Familienzentrum in Güstrow. Unter fachkundiger Anleitung können in insgesamt zehn Veranstaltungen Haltung und Koordinationsfähigkeit verbessert werden. Anmeldungen und nähere Informationen ab sofort unter Telefon 03843/842400 oder persönlich am Platz der Freundschaft 3 in Güstrow.