Höhere Taktung : Fluglinie von Rostock-Laage nach Stuttgart wird ausgebaut

Wie eine Flughafensprecherin am Montag mitteilte, übernimmt die britische Airline BMI Regional ab Oktober die Linie, die bis dahin zwei Mal pro Woche von Eurowings bedient wird. Eurowings hatte angekündigt, die Verbindung einzustellen.

Die Verbindung von Rostock nach Stuttgart wird ab Ende Oktober mit einem Embraer ERJ-145 Jet der bmi regional mit 49 Sitzplätzen aufgenommen. Der Abflug von Rostock nach Stuttgart wird montags bis freitags um 15:50 Uhr erfolgen mit geplanter Ankunft in Stuttgart um 17:15 Uhr und der Flug von Stuttgart nach Rostock ist mit Abflug um 17:45 Uhr und Ankunft um 19:05 Uhr geplant. Sonntags findet der Abflug von Rostock um 14:50 Uhr statt mit Ankunft in Stuttgart geplant um 16:15 Uhr. Der sonntägliche Stuttgart–Rostock-Flug hat eine geplante Abflugzeit von 16:45 Uhr mit Ankunft in Rostock um 18:15 Uhr. Bis Oktober wird die Flugverbindung Rostock-Stuttgart von Eurowings mit zwei wöchentlichen Flügen am Freitag und Sonntag bedient.

Mit der höheren Taktung reagiere der Flughafen auf Wünsche von Unternehmen, sagte Airport-Geschäftsführerin Dörthe Hausmann. Maschinen von BMI Regional fliegen bereits zwei Mal täglich zwischen Rostock und München.

von svz.de

erstellt am 14.Aug.2017 | 13:40 Uhr