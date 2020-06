Güstrow : Französische Musik im Dom

Klarinettistin und Organistin setzen heute Güstrower Kirchenmusikreihe fort.

30. Juni 2020, 05:00 Uhr

Zu einem Konzert unter dem Titel „Musique française“ wird heute um 19.30 Uhr in den Güstrower Dom eingeladen.

Kathleen Reetz (Klarinette) und Christiane Drese an der Lütkemüller-Orgel (1868) spielen französische Musik der Romantik und des frühen 20. Jahrhunderts. Der Ausschnitt aus fast 100 Jahren spiegelt den Farben- und Formenreichtum der französischen Musik um 1900 wieder. Die Suche nach Neuartigem führte die Komponisten wie Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré, Darius Milhaud, Marcel Dupré, Francis Poulenc und Erik Satie zu immer entlegeneren Klangbereichen und zu neuen Klangfarben und Stilen – zum Teil auch witzig und skurril.

Die in Waren gebürtige Klarinettistin Kathleen Reetz studierte an den Musikhochschulen in Rostock, Hannover und Detmold bis zum Diplom die Instrumente Klarinette und Blockflöte.

Nach dem Studium war sie viele Jahre als Musikpädagogin in Hannover tätig. Seit 2010 unterrichtet sie in Waren (Müritz), Neustrelitz sowie im Schlossgymnasium Torgelow. Regelmäßig tritt sie mit dem Trio Cantilena und mit anderen kammermusikalischen Ensembles auf.

Christiane Drese studierte an den Hochschulen für Kirchenmusik in Dresden und Halle/ Saale. Weitere Impulse erhielt sie in Orgelkursen. Sie war als Kantorin in Göda (Sachsen) tätig und anschließend Assistentin bei Siegfried Bauer in Ludwigsburg/Stuttgart. Seit 2002 ist Drese Kirchenmusikerin in der Georgengemeinde Waren (Müritz). Dort ist sie Organistin der Friedrich-Hermann-Lütkemüller-Orgel von 1856, der „kleineren Schwester“ der Güstrower Domorgel. Gern lernt sie andere Orgeln kennen – so konzertierte sie unter anderem in Schwerin, in Greifswald und im Ratzeburger Dom. Neben ihrer Tätigkeit als Organistin leitet sie mehrere Chöre an St. Georgen.

Karten gibt es an der Abendkasse. Der Einlass ist auf 100 Personen beschränkt. Es gelten die allgemeinen Abstands- und Hygienevorschriften (Mund-Nase-Schutz).