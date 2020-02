Güstrow : Frauen an der Seite des Bürgermeisters

Stadtvertretung besetzt Stadträte-Posten mit Jane Weber und Mandy Mater.

von Regina Mai

15. Februar 2020, 05:00 Uhr

Zwei Frauen stehen Güstrows Bürgermeister Arne Schuldt jetzt zur Seite. Die Stadtvertreter wählten am Donnerstagabend Jane Weber, Leiterin des Stadtentwicklungsamtes, und Mandy Mater, Leiterin des Schulverwaltungs- und Sozialamtes, zur 1. und 2. Stadträtin. Die Wahl war notwendig, weil Andreas Brunotte nach 19 Jahren als 1. Stadtrat diese Funktion abgegeben hatte (SVZ berichtete).

Überrascht und geehrt sei sie, vorgeschlagen und dann auch noch einstimmig gewählt worden zu sein, betonte Mater, die erst seit gut drei Jahres Amtsleiterin in der Stadtverwaltung ist. Lange im Geschäft ist dagegen Jane Weber, bisher 2. Stadträtin. Sie dankte für das Vertrauen, das sie als elementare Grundlage für eine konstruktive Arbeit zum Wohle der Stadt sieht. An zweiter Stelle nannte sie den Respekt. Den habe sie vor der Arbeit der Stadtvertretung. Weber: „Einen stabilen Zusammenhalt in unserer Kommune halte ich für unverzichtbar.“ Dabei sei ihr auch künftig das persönliche Gespräch wichtig. Digitale Kommunikation sei zwar prima und spare insbesondere Zeit schaffe aber kein Vertrauen, meint Weber.