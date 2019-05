Landkreis Rostock : Frauen im Fokus

Landkreis Rostock ehrt herausragendes ehrenamtliches Engagement.

von grie

24. Mai 2019, 05:00 Uhr

Der Landkreis Rostock würdigt Ende September besonderes ehrenamtliches Engagement von Frauen. Die Kreisverwal-tung ruft dazu auf, bis Mitte Juni Vorschläge für die Auszeichnung unter dem Motto „Frauen in der Kommunalpolitik“ einzureichen.

„Alle Einwohner sind dazu aufgerufen, Vorschläge für die Auszeichnung zu machen“, sagt Kreissprecher Michael Fengler. „Bis zum 17. Juni können sie Frauen vorschlagen, die sich im außerordentlichen Maße kommunalpolitisch bürgerschaftlich engagieren.“ Vorschläge sind schriftlich einzureichen, das notwendige Formular steht sowohl auf der Internetseite des Landkreises als auch an beiden Standorten der Kreisverwaltung in Bad Doberan und Güstrow bereit. Im Anschluss an den Ehrenamtspreis findet der diesjährige Jahresempfang des Landkreises statt.