18. Februar 2019, 18:24 Uhr

Die Kreishandwerkerschaft lädt am Donnerstag, 7. März, um 18 Uhr in den Kreistagssaal in Güstrow zur Freisprechung ein. Neben der Übergabe der Gesellenbriefe an die Lehrlinge erfolgen dort die Auszeichnungen der Innungsbesten sowie des Jahrgangsbesten.