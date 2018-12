von svz.de

20. Dezember 2018, 21:30 Uhr

Das Friedenslicht aus Bethlehem kann noch bis Weihnachten im Weltladen am Güstrower Markt abgeholt werden. Heiligabend ist der Weltladen, Markt 21, noch bis mittags geöffnet. Das Licht einer Kerze, in Bethlehem entzündet, wird in alle Welt verteilt. Pfadfinder haben das Licht nach MV und Güstrow gebracht.