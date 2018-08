Vereine in der Region : Für Sternenblick – gegen Tierfabrik

Verein „Natur, Tourismus, Landwirtschaft – Gesundes Dorf Reimershagen“ kämpft gegen geplante Schweinemastanlage in Suckwitz.

von Christian Menzel

06. August 2018, 12:00 Uhr

Der 2015 gegründete Verein „Natur, Tourismus, Landwirtschaft – Gesundes Dorf Reimershagen“ verweist auf zwei Wurzeln. Zum einen auf einen Vorgängerverein, der Gesundheit in den Fokus seines Wirkens gestellt hatte, zum anderen auf den aktuellen, schon sechs Jahre währenden Kampf gegen eine geplante Schweinemastanlage im Reimershagener Ortsteil Suckwitz.

„Irgendwann haben sich einige Leute aus der Region gesagt, dass man nicht einfach nur gegen die geplante Tierfabrik sein kann. Man muss auch aktiv für seine Sache einstehen, muss Argumente sammeln, Öffentlichkeit organisieren, eigene Ideen entwickeln und Gegner des Vorhabens wie eine Bürgerinitiative, den BUND oder den NABU unterstützen“, nennt Vereinschef Michael Fengler einige Aktivitäten. So kamen an die 20 Bürger – Angestellte, Künstler, Selbstständige, Rentner – aus der Region zusammen. Sie alle sind sich einig: Eine Schweinemastanlage mit zirka 8000 Plätzen, in der übers Jahr 25 000 Schweine gemästet werden und etwa 14 Millionen Liter Gülle und Abwasser anfallen, wäre der Tod für die Bemühungen, sanften Tourismus in einer besonders schützenswerten Landschaft zu entwickeln. Ganz zu schweigen von einem gravierenden Verlust an Lebensqualität der in der Region lebenden Menschen. Dabei befindet sich das Verfahren auf der Zielgerade. „Im Mai fand die Anhörung statt. Es gab ungefähr 250 Einwände gegen das geplante Vorhaben. Noch in diesem Jahr wird eine Entscheidung des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg erwartet“, schildert Vorstandsmitglied Jörg Mücket die Situation.

Wenn das Urteil für oder gegen die Tierfabrik fällt – hat sich der Verein dann erledigt? „Auf keinen Fall“, wehrt Michael Fengler ab. „Der Kampf gegen die Anlage hat uns viel Kraft, Energie und auch Geld gekostet, aber er ist nicht das einzige Ziel des Vereins. Uns geht es um den Erhalt unserer Kulturlandschaft, um die Förderung von Tourismus und um ein gesundes Verhältnis zu einer verantwortungsvollen Landwirtschaft.“ In kleinen Schritten sollen die anspruchsvollen Ziele verwirklicht werden. So hat der Verein vor zwei Jahren drei Bäume in der Reimershäger Lindenallee gepflanzt, um sie wieder zu vervollständigen. Mit dem Förderverein des Naturparks Nossentiner/Schwinzer Heide, der durch einen Teil der Gemeinde läuft, gibt es eine Zusammenarbeit, die auch in gegenseitigen Mitgliedschaften besteht. Ein Ergebnis: Zwei Streuobstwiesen mit alten Sorten wurden bereits auf privaten Grundstücken in Reimershagen angelegt. Besonders weist Michael Fengler auf den schönen Sternenhimmel hin, der in der Region zu sehen ist. Sternenlichtmessungen in Zusammenarbeit mit dem Naturpark haben außerordentlich gute Werte und eine nahe null liegende Lichtverschmutzung in der Gemeinde ergeben. „Die gesunde Luft und das gute Licht sind Argumente, mit denen die Vermieter von Ferienunterkünften wuchern können“, sagt Fengler.

Zu gesundem und naturnahem Tourismus gehören auch die zahlreichen Wander- und Radwege, die die Landschaft prägen. Maxi Mohns, im Verein die Kassenwartin, hat es dabei vor allem die Instandsetzung alter Wege angetan. Sie wieder ausfindig und nutzbar zu machen, stützt sie sich auf ein von ihr erstelltes Konzept einer Sieben-Seen-Wanderung.

Im Gespräch sind Vereinsmitglieder auch mit dem Landwirt Piet Ritsema. Er füttert sein Milchvieh gentechnikfrei und hat die Anregung zum Anlegen von Blühstreifen aufgenommen. Außerdem erklärte er sich bereit, Führungen durch seine moderne Milchviehanlage zu ermöglichen. „Viele Städter wissen gar nicht, wie eine Kuh aussieht“, schmunzelt Michael Fengler. Auch beim Herbstfest in der Gemeinde will sich der Verein einbringen. „Wir wollen einen Lampionumzug mit anschieben“, blickt der Vereinschef voraus.