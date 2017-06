Jugendherberge Schabernack : Gäste geben sich Klinke in die Hand

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Menzel 1 von 1

In der Jugendherberge Schabernack geben sich die Gäste die Klinke in die Hand. „In den Sommermonaten sind wir sehr gut gebucht, das geht schon bis in den Herbst hinein“, stellt Herbergsleiterin Dagmar Hinrichs zufrieden fest. Im vergangenen Jahr registrierte die Einrichtung, die 1996 eröffnet wurde, 14 000 Übernachtungen – 1400 mehr als geplant. Dem guten Ergebnis folgte eine Erhöhung der Planauflagen für dieses Jahr auf dem Fuß. „Der Februar lief echt mies, da müssen wir aufholen. Aber wir liegen gut im Rennen, haben die Verluste schon fast wettgemacht“, versichert die Chefin, die sich auf 13 Mitarbeiter stützen kann, darunter ein Lehrling, der zur Fachkraft für das Gastgewerbe ausgebildet wird.

Die Gäste kommen vorwiegend aus Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg. Schulklassen checken sich für Abschlussfahrten ein, kommen zu Ferienfreizeiten oder Exkursionen. Bei Familien hat sich Schabernack bisher weniger herumgesprochen, dafür haben Radfahrer die Herberge längst für sich entdeckt.

Mitte der Woche bezogen 50 Kinder der Klassen 4 bis 6 aus der Evangelischen Schule Walkendorf ihre Zimmer in Schabernack. „Wir unternehmen jedes Jahr eine Lerngruppenfahrt. Hier in Güstrow haben wir da besonders viele Möglichkeiten“, lobt Schulleiterin Anke Bochert. Die Schüler nutzten am Ankunftstag das Angebot der Herberge und erkundeten das Areal während einer Fotosafari. „Weil wir wert auf Naturwissenschaften legen, haben wir für einen Tag das Sonderprogramm ‚Der Natur auf der Spur’ im Wildpark MV gebucht. Am nächsten Tag steht eine Stadtrallye auf dem Plan, wobei wir uns schon besonders auf die Besuche im Dom und in der Pfarrkirche freuen“, erläutert die Lehrerin das Programm. Als weitere Angebote empfiehlt Dagmar Hinrichs ihren Gästen Workshops im Kinder-Jugend-Kunsthaus oder im museumspädagogischen Kabinett der Barlachstiftung.

Neuigkeiten gibt es auch in der Jugendherberge. „Wir schaffen gegenwärtig die Voraussetzungen, um uns an dem Programm ‚CO2-Fußabdruck’ zu beteiligen. Da geht es darum, klimaneutral zu arbeiten und den CO2-Ausstoß zu verringern“, erläutert die Herbergschefin. Bereits realisiert wurden die Vorhaben, Bio-Tee und Fair Trade gehandelten Kaffe anzubieten. Im Plan ist, Bio- Nudeln und Bio-Reis zu verarbeiten und mehr Produkte aus der Region in den Speiseplan aufzunehmen. Ganz neu ist der Veggie-Dienstag, der seit 1. Mai praktiziert wird. „An dem Tag haben wir kein Fleisch, keine Wurst und keinen Fisch im Angebot. Morgens bieten wir Gemüsebrotaufstrich an, mittags beispielsweise Paprikaschote mit Couscous oder ein Spaghetti-Gericht und natürlich über den ganzen Tag frisches Obst und Gemüse“, erklärt Küchenchef Robby Kellner. Jeden Tag bereitet er mit seinem Team frischen Teig für Knüppelkuchen zu. „Der ist so gut wie jeden Abend gefragt“, bestätigt Dagmar Hinrichs. Dafür hat auch gesorgt, dass die Lagerfeuerstätte in der Herberge rundum erneuert wurde.