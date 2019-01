von Onlineredaktion SVZ

15. Januar 2019, 07:48 Uhr

Zum Gartenkreis lädt der Förderverein Bürgerhaus der Gemeinde Warnkenhagen am Donnerstag in Gottin ein. Das Thema: Kuychu – wo Japans grüner Tee wächst. Angekündigt wird Wissenswertes und Kulinarisches zum Thema Tee. Beginn ist um 19 Uhr im Bürgerhaus in Gottin.