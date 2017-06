Pfarrgemeinde Güstrow : Gemeinde saniert Pfarrhaus am Markt

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Griesbach 1 von 1

Die Güstrower Pfarrgemeinde hat mit einer Innensanierung des Pfarr- und Gemeindehauses am Markt 31 begonnen. „Wir erneuern alles, damit die Räume freundlicher wirken“, informiert Pastor Mitchell Grell. Bisher seien die Gemeinderäume in der unteren Etage immer nur provisorisch geflickt worden, so der Pastor. Jetzt investiert die Pfarrgemeinde rund 30 000 Euro aus Eigenmitteln für die Neugestaltung.

Vier Räume bekommen einen neuen Fußboden, auch der Gemeindesaal. In drei Räumen ist bereits der Putz von den Wänden abgeschlagen. „Dabei werden auch die alten Fachwerkbalken untersucht und ausgebessert“, sagt Küster Dominic Scholz. Ebenso sollen der Eingangsbereich sowie der Flur des Pfarr- und Gemeindehauses neu gestaltet werden. „Wir wollen die Decke im Flur absenken, damit es nicht mehr so dunkel ist“, erklärt Scholz.

In das ehemalige Amtszimmer des Pastors zieht zukünftig die Kinder- und Jugendarbeit der Gemeinde ein. Hier bekommt Gemeindepädagogin Christiane Hinrichs ihr Domizil. Daneben entsteht ein Besprechungszimmer. Pastor Grell nutzt das alte Amtszimmer seines Vorgängers Matthias Ortmann im Pfarrhaus nicht mehr, hat sein Arbeitszimmer in seine Dienstwohnung im Obergeschoss verlegt. Die Bauarbeiten sollen in den nächsten zwei Monaten abgeschlossen werden.





von Jens Griesbach

erstellt am 06.Jun.2017 | 21:00 Uhr