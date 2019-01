Güstrow : Gemeinsamer Trauerkreis

von svz.de

Nein, die Zeit heilt nicht immer alle Wunden. Oft ist mehr nötig. Vielen helfen Gespräche mit anderen Menschen, die ähnliche Schicksale ereilten. Der ambulante Hospizdienst in der Barlachstadt bietet deshalb einen offenen Trauerkreis an, um eine Möglichkeit zu bieten, sich auszutauschen. Morgen um 18 Uhr findet wieder ein solcher Kreis im Haus der Caritas in Güstrow in der Schweriner Straße 97 statt. Das Angebot, im geschützten Kreis zu reden, ist kostenfrei und konfessionsunabhängig. Informationen zum Hospizdienst unter Telefon 03843/721370, E-Mail hospiz-gue@caritas-mecklenburg.de.