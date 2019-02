SVZ-Serie „Chorgeflüster“ : Gemeinschaft tut gut

Sangesvereinigung „Frohsinn und Harmonie“ besteht seit 45 Jahren.

von svz.de

02. Februar 2019, 05:00 Uhr

Für die Frauen steht das Singen zwar im Vordergrund, aber auch gemeinsame Unternehmungen und die Gespräche miteinander sind ihnen wichtig. Vor 45 Jahren wurde der Chor als Veteranenchor gegründet und ist jetzt unter dem Namen „Frohsinn und Harmonie“ der Volkssolidarität (VS) bekannt.

„Wir haben auf dieses Jubiläum natürlich auf den Geburtstag angestoßen“, erzählt Gertrud Gollnick, die viele organisatorische Aufgaben für den Chor übernimmt. Dieser ist übrigens gleichzeitig eine Ortsgruppe der VS. 20 Sängerinnen zwischen 52 und 84 Jahren gehören zu dieser Singgemeinschaft, die sich regelmäßig jeden Montag im Haus der Generationen in der Weinbergstraße trifft. Unter dem Motto „Viva la Musica“ wollen sich die Frauen noch lange nicht zur Ruhe setzen. „Wir sind im Gesang zu einer Gemeinschaft geworden und mit dem Herzen dabei“, betont Gertrud Gollnick.

Ton und Takt gibt Sigrid Korsikowski an, die zwar nicht als Chorleiterin bezeichnet werden möchte, doch letztlich genau diese Aufgabe übernimmt. Darüber sind die Sängerinnen froh, denn ohne eine Leitung würde der Zusammenhalt wohl nicht mehr gegeben sein, befürchten sie. „Sie führt uns über viele Jahre mit Können, Freude, Elan und Geschick“, lobt Gertrud Gollnick.

Christa Schuldt gehört seit über 25 Jahren zum Chor dazu. Damals als ihr Mann verstorben war und der Vorruhestand ihr viel Zeit brachte, fand sie den Weg hierher. „Ich singe gern. Das liegt mir wohl im Blut“, sagt sie. „Singen hält gesund und macht fröhlich“, betont die Güstrowerin außerdem.

So singen alle sofort mit, als Sigrid Korsikowski das Lied „Wir grüßen euch alle“ anstimmt. Damit soll das Programm beim nächsten Auftritt beginnen. Verschiedene Frühlingslieder hat die Leiterin dafür außerdem ausgewählt. „Wir haben Freude am Singen, wollen aber auch denen Freude bringen, die uns hören“, so Annegret Schulz. Die 77-Jährige hatte schon immer den Wunsch, in einem Chor zu singen. Seit etwa drei Jahren gehört sie nun dazu. Ihnen allen tut auch die Gemeinschaft gut und darum werden sich die Sängerinnen auch weiterhin regelmäßig zum Proben und zu Auftritten treffen.