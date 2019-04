Güstrow : Gewerbeverein gibt Ausblick

von svz.de

16. April 2019, 05:00 Uhr

Güstrow | Der Gewerbeverein Güstrow hat seinen Plan für die nächste Veranstaltungssaison aufgestellt. Am Sonntag, dem 5. Mai, soll der Jahresauftakt mit dem Güstrower Brunnenfest gestartet werden. Am 24. August präsentiert sich die Güstrow-Schau wiederholt auf dem Marktplatz und am 14. September findet mit der 16. Güstrower Einkaufsnacht der Saisonhöhepunkt für die Einzelhändler in der Barlachstadt statt. Der Güstrower Weihnachtsmarkt öffnet vom 6. bis 15. Dezember seine Tore.