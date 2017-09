John-Brinckman-Gymnasium : Goldenes Abitur in Güstrow

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Griesbach 1 von 1

von Jens Griesbach

erstellt am 10.Sep.2017 | 12:00 Uhr

1967 machten sie ihr Abitur in Güstrow. Nach 50 Jahren kamen am Sonnabend 45 ehemalige Mitschüler an ihrer alten Wirkungsstätte im John-Brinckman-Gymnasium zusammen. Gemeinsam wurde das Goldene Abitur gefeiert. Organisiert wurde das Treffen von Petra Tschiesche, Ingrid Regel, Christian Dobslaw und Wolfgang Sikora.