SVZ-Grillaktion für Leser : Grillspaß in den Startlöchern

Gerade zweieinhalb Wochen her ist die SVZ-Grillaktion mit Lesern auf dem Güstrower Markt. Leider war der verregnete, kühle Tag doch eher etwas für Ganzjahresgrillfreunde. Jetzt haben wir für alle eine zweite und sogar dritte Chance, mit uns gegrilltes Leckeres zu genießen. Zusammen mit Globus, „Die Rostocker“, Ostseewelle und Medimax bietet die SVZ am kommenden Freitag, 9. Juni, den Grillspaß 2017 noch einmal an. Die Besucher auf dem Güstrower Markt erwartet von 11 bis 15 Uhr ein entspannter Nachmittag mit Überraschungen rund ums Grillen sowie ein Gewinnspiel, bei dem tolle Preise winken.

Gegen Vorlage des Grillspaß-Coupons erhalten Sie eine leckere Bratwurst und ein Softgetränk gratis. Den Coupon finden SVZ-Leser in einer der nächsten Ausgaben. Am Freitag wird ein Profi Tipps für das perfekte Ergebnis am heimischen Grill geben. Bei einer Schauvorführung kann dem Grillmeister über die Schulter geschaut werden. Für gute Stimmung vor Ort mit Moderation und Musik sorgt das Team der Ostseewelle.

Güstrow ist die dritte Station dieser neuen Serie, die unsere Zeitung gestartet hat. Bereits am 22. April und am 27. Mai waren die ersten beim Globus-Markt in Roggentin. Und am 15. Juli wird es am Warnemünder Strand ein großes Finale geben, wenn die SVZ noch einmal den Bratrost anheizt und zu einem launigen Tag einlädt.

Außerdem gibt es eine große Tombola. Als Hauptpreis lockt ein Reisegutschein von PTI Panoramica im Wert von 500 Euro. Außerdem werden unter allen Teilnehmern ein Kontaktgrill im Wert von 250 Euro, drei Kontaktgrills im Wert von je 150 Euro, je ein Globus-Gutschein im Wert von 150, 100 und 50 Euro, ein Grillpaket für 20 Personen und vier Grillpakete für zehn Personen sowie weitere Überraschungspreise verlost.

Wer sich über die Preise freuen darf, entscheidet sich beim großen Grillspaß-Finale im Juli am Active Beach in Warnemünde. Dann wird nicht nur wieder zusammen gegrillt, sondern vor Ostseekulisse findet auch die Ziehung unter allen Gewinnspiel-Teilnehmern der SVZ-Grillspaß-Tour 2017 statt. Vorbeischauen, mitschlemmen und mitmachen lohnt sich also.