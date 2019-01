Güstrow : Große Nachfrage nach Yoga

von svz.de

07. Januar 2019, 20:42 Uhr

Aufgrund der enormen Nachfrage nach Yoga-Kursen bietet das Familien-, Freizeit- und Lernberatungszentrum der Güstrower Awo zwei neue Yogakurse an. Unter der Leitung einer ausgebildeten Yogalehrerin haben die Teilnehmer am Dienstag ab 16 Uhr oder 18 Uhr die Möglichkeit, Entspannungstechniken zu erlernen und anzuwenden. Der Aspekt der Entspannung in Verbindung mit Bewegung soll hier im Vordergrund stehen. Yoga-Übungen schaffen einen Ausgleich zu den Belastungen des Alltags. Anmeldungen oder nähere Informationen sind ab sofort am Platz der Freundschaft 3 in Güstrow oder telefonisch unter 03843/ 842400 möglich.