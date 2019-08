Güstrow : Große Nachfrage Stuhl-Yoga

von svz.de

Aufgrund der großen Nachfrage plant die Güstrower Arbeiterwohlfahrt (Awo) einen neuen Kursus Stuhl-Yoga im Familien-, Freizeit- und Lernberatungszentrum in der Südstadt. Stuhl-Yoga ist eine besondere Form des Yogas. Dieser Kursus eignet sich vor allem für diejenigen, die in ihrer Bewegung eingeschränkt sind. So ist dieses Angebot zum Beispiel für Interessierte, die Knie- oder Hüftprobleme haben, da die Übungen auf dem Stuhl sitzend durchgeführt werden. Der Kurs findet jeden Dienstag ab 14 Uhr statt. Informationen gibt es ab sofort telefonisch oder persönlich am Platz der Freundschaft 3, Anmeldungen unter 03843/ 842400.