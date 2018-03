Güstrow : Großer Wohnblock brennt

Bei dem Feuer kamen zwei Menschen ums Leben.

von svz.de

31. März 2018, 14:34 Uhr

Am Sonnabend gegen Mittag ist eine Wohnung in einem alten DDR-Plattenbau in Güstrow in Brand geraten. Dabei starben zwei Bewohner.

Das Feuer war aus bislang ungeklärter Ursache im zweiten Obergeschoss des vierstöckigen Blocks ausgebrochen. Der Feuerwehr wurde auf der Anfahrt schon gemeldet, dass die betroffene Wohnung bereits in Vollbrand steht. Giftiger schwarzer Qualm zog sich bis in die oberen Etagen und auch der Fluchtweg durch das Treppenhaus war nicht mehr zu gebrauchen. Die Feuerwehr musste mehrere Personen von der Rückseite des Gebäudes mit einer Drehleiter retten. Nach den Löscharbeiten entdeckte die Feuerwehr zwei Tote in der ausgebrannten Wohnung. Die Identität konnte noch nicht geklärt werden. Kriminaltechniker haben die Ermittlungen aufgenommen.

Und auch für die übrigen Bewohner sieht das morgige Osterfest eher trüb aus. Alle 20 Wohnungen des Hauses sind nicht mehr bewohnbar. Die SEG kümmerte sich vor Ort um die Betroffenen, die nun bei Bekannten oder in Notunterkünften Ostern feiern müssen.