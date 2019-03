Güstrow: Einbruch in Imbiss in der Innenstadt

von svz.de

14. März 2019, 12:21 Uhr

Vor einem Imbiss in der Güstrower Innenstadt steht eine Kaffeemaschine. So ähnlich lautete die Meldung, die heute gegen 02:30 Uhr bei der Polizei einging. Schnell stellte sich heraus, dass in den Imbiss eingebrochen und der Innenbereich durchwühlt wurde. Ob ein weiterer Schaden entstanden ist, dass wird der Polizei nach einer Prüfung durch den Verantwortlichen gemeldet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.