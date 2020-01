Haushalt beschlossen : Gutow will 80 000 Euro investieren

Großteil für neuen Traktor.

von Jens Griesbach

14. Januar 2020, 17:55 Uhr

Als erste Gemeinde im Amt Güstrow-Land haben die Gutower ihren Haushalt 2020 beschlossen. Bürgermeisterin Rita Burchard freut sich, dass der Gemeindehaushalt wieder ausgeglichen ist. Für dieses Jahr kündigt sie Investitionen in Höhe von 80 000 Euro im Gemeindegebiet an.

„Für Gemeindearbeiten werden wir einen mittelgroßen Traktor anschaffen“, benennt Rita Burchard den größten Posten bei den Investitionen. Rund 60 000 Euro sind für den Traktor eingeplant. Ungefähr 13 000 Euro sollen für die Spielplätze in Gutow und Schönwolde ausgegeben werden. „Wir wollen die Spielplätze aufrüsten und neue Geräte anschaffen“, so die Bürgermeisterin. Und schließlich soll noch eine neue Küche für den Saal im alten Gemeindehaus in Gutow gekauft werden.