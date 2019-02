von svz.de

20. Februar 2019, 19:18 Uhr

Im Rahmen der Reihe „Gespräche am Kamin“ wird heute zur nächsten Veranstaltung in die Begegnungsstätte „Alter Dorfkrug“ in Lohmen eingeladen. Ab 19 Uhr referiert Susanne Mielenz zum Thema „Reise nach Neuseeland“. Anmeldungen telefonisch 038458/ 20040 bei der Touristinformation Lohmen.