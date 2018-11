Braut- und Festmodenausstellung : Hochzeitsmesse in Linstow

Im Van-der-Valk-Resort Linstow zeigen Aussteller am 10. und 11. November die Höhepunkte der dies- und nächstjährigen Hochzeitsmode.

von Onlineredaktion SVZ

05. November 2018, 09:40 Uhr

Zu einer Hochzeitsmesse lädt das Van-der-Valk-Resort Linstow am 10. und 11. November, jeweils von 10 bis 17 Uhr ein. Aussteller zeigen unter anderem Braut- und Festmoden. Es werden Fotografen, Designer, Juweliere, Parfümerien, Konditoreien und Floristen dabei sein. Umrahmt wird die Messe mit einem ganztägigen Bühnenprogramm mit vielen Präsentationen und Live Acts. Am Sonnabend steigt zudem eine Wedding-Night mit Tanz im Van-der-Valk-Resorts. Besucher können vielfältige Sponsorengeschenke der Aussteller mit der Eintrittskarte zur Messe gewinnen. Die Verlosung findet jeweils am Nachmittag statt.

