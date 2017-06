Hilfsprojekt : Hoffnungsschein von Serrahn nach Mariupol

vergrößern 1 von 1 Foto: Sieglinde Seidel 1 von 1

In Mariupol in der Ukraine ist die Situation noch immer angespannt. „Mal sind Schüsse lauter zu hören, mal leiser“, erzählt Aljoscha Zadniprovskij. Er war mit seiner Frau Emilia aus seiner ukrainischen Heimat zum Jahresfest nach Serrahn gekommen. Schließlich machten sich vor Jahren Martina und Heinz Nitzsche von hier in die Ukraine auf, um den Menschen dort zu helfen. Aljosche Zadniprovskij erzählte mehrmals in diesen Tagen von der Arbeit unter Obdachlosen, Kindern, Aidskranken und alten Menschen. „Die psychische und soziale Verfassung in Mariupol ist schlecht“, konstatiert er. Darum würden viele Menschen christliche Organisationen aufsuchen. „Damit haben wir eine wichtige Funktion“, erzählt er.

Der gute Kontakt zwischen Serrahn und Mariupol mit all den Hilfstransporten und der finanziellen Unterstützung der Arbeit vor Ort sei eine einzigartige und tolle Sache. „Das ist wie ein Lichtstrahl für die Region“, sagt Aljoscha Zadniprovskij. Auch die staatlichen Stellen würden das so wahrnehmen. Schon vor zwei Jahren sollte ein Anbau ans Gemeindehaus in Mariupol erfolgen. Jetzt wurden die Mitarbeier von Heinz Nitzsche von Verantwortlichen der Stadt gefragt, ob dieses Vorhaben noch aktuell ist. Wenn ja, könnten sie sofort beginnen. „Das ist ein Hoffnungsschein für die Menschen“, ist Heinz Nitzsche sicher. So sind bereits die Wände hochgemauert. Gern würden sie noch im Sommer Einweihung feiern.

Heinz Nitzsche freut sich außerdem, dass einige frohmachende Entwicklungen der von ihm begonnenen Arbeit zu sehen sind. „31 Zigeunerkinder gehen jetzt zur Schule“, erzählt er. Das sei nur durch jahrelange Arbeit möglich gewesen. Über 200 Aidskranke werden betreut, jede Woche etwa 1200 Menschen versorgt. Am letzten Sonntag im August wird dann in Mariupol ein Jahresfest gefeiert.

Bereits Ende Juni wird sich aber zuerst ein Hilfstransport auf dem Weg von Serrahn nach Mariupol machen. Die Sachen dafür sortierten die ukrainischen Gäste jetzt schon mit Martina Nitzsche. Die Zeit in Serrahn haben sie aber auch genießen können. „Es ist so herrlich saubere Luft hier“, schwärmt Aljoscha Zadniprovskij.