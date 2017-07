SVZ-Leserfoto-Aktion : Hommage an die Königin der Blumen

vergrößern 1 von 1 Foto: Renate Krumpolt 1 von 1

Am Morgen, wenn die Sonnenstrahlen sich über den Klueßer Schulwald Bahn brechen, oder später, wenn der Planet fast senkrecht über uns steht, taucht sie die Rosen in ein zauberhaftes Licht. Renate Krumpolt erfreut sich im Sommer immer wieder aufs Neue an ihren Rosen und so wird der eigene Garten zum Lieblingsplaz für die Klueßerin.

„Ich liebe Blumen und ganz besonders Rosen“, betont Renate Krumpolt. Dabei ist es gar nicht so einfach die Königin der Blumen auf sandigem Boden zu voller Pracht zu bringen. Ihr behagt ein lehmiger Boden mehr. Aber mit jahrenlanger Erfahrung und richtiger Auswahl gelingt es der Hobbygärtnerin sehr gut. Mit ihrem Rosenfoto bewirbt sie sich bei unserer großen Leserfoto-Aktion „Mein Lieblingsplatz“ im Monat Juli.

Woche für Woche zeigen wir Ihnen, liebe Leser, auch im Juli wieder die schönsten Fotos der Woche und am Monatsende dürfen Sie dann ihren Favoriten auswählen. Die Fotos unserer Monatssieger zieren schließlich unseren exklusiven SVZ-Jahreskalender 2018. Machen auch Sie mit und zeigen Sie uns ihren persönlichen Lieblingsplatz.

Wir suchen die besten Hobbyfotografen mit den schönsten Motiven unter dem Motto „Mein Lieblingsplatz“. Ein Jahr lang küren wir jeweils einen Wochensieger und Sie entscheiden am Monatsende, welches das schönste Foto ist.

So werden Sie Monatssieger

Hinweise:

• Die Auflösung der Fotos sollte mindestens 300 dpi hoch sein

• Fotos im Querformat

• Fotos nie bearbeiten

• Bildtext mitliefern: was ist zu sehen, wo fotografiert und warum gerade dieses Motiv

• Namen, Anschrift und Telefonnummer unbedingt vermerken

• Bilder an guestrow@svz.de, Kennwort: Fotoaktion oder unser Online-Formular nutzen

• jeder Teilnehmer kann nur einmal Monatssieger werden

• Mit der Teilnahme stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen für Fotoaktionen zu, die Sie unter AGB auf svz.de finden oder in der Redaktion einsehen können.

von Regina Mai

erstellt am 10.Jul.2017 | 05:00 Uhr