Parken in Güstrow : In Güstrows Altstadt parken mit App und SMS

Die Güstrower Altstadt wird um ein weiteres Stück moderner. Vom kommenden Montag an, dem 19. Juni, ist das Parken auch ohne Parkschein möglich. Auf den kostenpflichtigen Stellplätzen muss zu den ausgewiesenen Zeiten natürlich weiterhin eine Gebühr bezahlt werden. Dafür kommen zu den bisherigen Bezahlmöglichkeiten, Bargeld und bargeldlos mit Güstrow-Card, zwei weitere hinzu: mit dem Handy.

Die modernere Variante offeriert das Smartphone. Dafür steht ab Montag die App TraviPay auch in Güstrow zur Verfügung, kündigt die Stadtverwaltung an. Die App könne kostenlos für die Betriebssysteme iOS und Android heruntergeladen werden. Mit einem „Klick“ auf das Display kann der Parkschein dann bezahlt werden. Das heißt: Parkschein wäre so nicht ganz richtig. Denn der existiert dann nur quasi virtuell. Mit einem „Gegenstück“ ausgerüstet, können Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung elektronisch per Kennzeichenabfrage überprüfen, ob für das jeweilige Fahrzeug ein „Handyparkschein“ gelöst wurde.

Aber auch das klassische Handy ermöglicht die neue Bezahlform. Nur hier freilich nicht über eine App, sondern per SMS. Wie das funktioniert, will die Stadt bis Montag an den Parkautomaten bekannt geben.

Die App bietet noch weitere Vorteile. So kann man, wenn etwa der Einkauf oder Arztbesuch länger dauert als geplant, auch von unterwegs sein elektronisches Parkticket verlängern. Zehn Minuten vor Ablauf der Parkzeit gibt es eine Information auf das Smartphone. Ortsfremde können sich per App sogar zum Auto zurückleiten lassen.

Allerdings kostet der neue Service auch etwas. 14 Prozent der zu entrichtenden Parkgebühr werden fällig, plus eine Servicegebühr von 14 Cent pro Parkvorgang, informiert die Stadt. Bezahlt wird über die Mobilfunkabrechnung beziehungsweise es wird die Gebühr vom Prepaid-Guthaben abgezogen. Optional könne unter www.travipay.com auch eine Bezahlung per Kreditkarte oder Bankeinzug aktiviert werden.

Ob und wie sich das neue Bezahlsystem bewährt, will die Barlachstadt zunächst zwei Jahre lang prüfen.

