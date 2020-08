Krakow am See : Investoren wollen an den Jörnberg

Stadtvertretung beauftragt Bürgermeister, mit der Pächterin der Gaststätte zu sprechen

Avatar_prignitzer von Frank Liebetanz

26. August 2020, 13:25 Uhr

Noch lange nicht vom Tisch ist in Krakow am See die Bebauung des Jörnbergs auf dem Gelände hinter der Historischen Badeanstalt. Dort sollen nach dem Willen der Stadtvertretung ein großer Hotel-Komplex und Ferienhäuser entstehen. Die international tätige Hotel-Management-Gesellschaft RIMC als auch eine neue Firma ihres Geschäftsführer Gert Prantner haben abgewunken. Aber es gibt drei andere Investoren, die sich für das Projekt interessieren, wie Bürgermeister Jörg Oppitz (Heimatverein Charlottenthal) sagte. Vor dem Jahr 2023 wird ein Bau kaum fertig sein.

Die Stadtvertretung am Dienstag hat zunächst den Bürgermeister Jörg Oppitz (Heimatverein Charlottenthal) damit beauftragt, mit der Pächterin der Jörnberg-Gaststätte ein konstruktives Gespräch zu führen. Das geschah hinter geschlossenen Türen, weil es um Geld geht. Die Stadtvertreter beauftragten Oppitz im nichtöffentlichen Teil, ein konstruktives Gespräch mit der Pächterin der Jörnberg-Gaststätte zu führen. Ziel: eine längere Laufzeit als die bisher von der Stadt angebotenen zwei Jahre, aber mit einer Option für die Stadt, aus dem Vertrag vorzeitig aussteigen zu können.

Viele Krakower sind mächtig daran interessiert, wie es mit der Gaststätte dort weitergeht. Das zeigte auch ein Redebeitrag eines Krakowers in der Einwohnerfragestunde zu Beginn der Stadtvertretungs-Sitzung. Er fragte zunächst in die Runde, in welchem gastronomischem Betrieb Krakower und Urlauber zu Mittag essen könnten. Die Antwort gab er anschließend selbst: nur in der Gaststätte „Am Jörnberg“. Sie sei als einzige in Krakow tagsüber durchgehend geöffnet. Und die meisten Familienfeiern und Jahreshauptversammlungen fänden dort statt.

Der Vorschlag des Bürgers: Die Stadtvertretung solle den Pachtvertrag für dieses „Sahnestück“ überarbeiten und verlängern. Der Bürgermeister antwortete dem Krakower, dass sich nach seiner Kenntnis die Mittagszeit für die Gastronomen in Krakow am See nicht lohne. Urlauber seien tagsüber in der Region unterwegs und wollten eher abends essen gehen. Oppitz sagte im öffentlichen Teil weiter, er habe der Pächterin eine Verlängerung des Vertrags bis Ende des Jahres 2022 vorgeschlagen – das genügte der Pächterin nicht. Nun wird weiter verhandelt.