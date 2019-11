Konzert in Güstrow : „Jackbeat“ spielen in Güstrow auf

Rostocker Musiker geben sich im Güstrower Barocktikum die Ehre.

von Caroline Awe

14. November 2019, 20:00 Uhr

Am Sonnabend lassen die Musiker der Rostocker Band „Jackbeat“ die Rockmusik der 1960er Jahre wieder aufleben. Von 21 Uhr an spielen Walter-Richard Brockmann (Gesang und Schlagzeug), Olaf „Schuller“ Schultz (Gesang und Bass) und Christian Jack Hänsel (Gesang und Gitarre) in der Güstrower Musikkneipe „Barocktikum“.

Die Rostocker transportieren den Sound der Beatles, der Rolling Stones oder der Kinks ins Hier und Jetzt. Ihr ehrliche Triosound mit Gitarre, Bass und Drums, wobei jeder singt, verleiht allen Songs etwas Besonderes. Einlass ist ab 19 Uhr.