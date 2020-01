Güstrow : Jecken laufen sich warm

Sonnabend Start in Güstrow, Laage und Weitendorf

von Eckhard Rosentreter

30. Januar 2020, 05:00 Uhr

In den Karnevalvereinen der Region scharren die Narren schon mit den Hufen: Die Höhepunkte der Session 2019/20 stehen bevor. Vom 1. Februar an bis zum 1. März geht es rund. Ja, richtig gelesen: auch über Aschermittwoch – das ist am 26. Februar – hinaus!

Güstrow – GCC

Auftakt und Abschluss zugleich beim Güstrower Carnevalsclub ist an diesem Sonnabend. Der GCC schwelgt weiter in seinen Erinnerungen an 30 Jahre. Sonnabend wird „für Groß und Klein“ gefeiert. Nach dem Kinderfasching geht es nahtlos über in den zweiten Teil des „Jubiläums“ am Abend, als das der runde Geburtstag beim GCC gilt. Gespannt sein können die Gäste auf das Tanzmariechen, das kürzlich in der Partnerstadt Neuwied seinen ersten Auftritt hatte. Isabell Kitta vom Elferrat stolz: „Für ihre Leistung erhielt sie in der rheinischen Faschingshochburg den Prinzenorden.“

Weitendorf – WKV

Ebenfalls an diesem Wochenende beginnen beim Weitendorfer Karnevalsverein die Feierlichkeiten – aber auch der härteste Teil der Arbeit. Senioren feiern am Sonnabend, die Kinder am Sonntag, und zwischendurch ist große Generalprobe für die Abendveranstaltungen am 8. und 22. Februar. So viel verrät Präsidentengattin Claudia Juckel schon: „Wir eröffnen mit unserer neuen Funkengarde, den Kleinsten.“ Nur noch für die Abendveranstaltung am 8. Februar gebe es ganz wenige Karten.

KRakow am see – KKC

Traditionell einen ganzen Karnevalstag feiern die Narren des Krakower Karnevalsklubs KKC. Am 22. Februar beginnt es mit dem Kinderfasching. Einen ersten Eindruck auf das, was am Abend passiert, vermittelt immer schon der sich anschließende bunte Festumzug des närrischen Volks durch die Stadt. Und am Abend ist in Krakow am See traditionell Maskenball. Der Kartenvorverkauf beginnt am Freitag der kommenden Woche in der ehemaligen Synagoge (siehe Termine & Orte).

Laage – CCL Lawena

Das umfangreichste Programmangebot hat der Carnevalsclub Laage Lawena zu bieten. Die Ü30-Party am Sonnabend ist längst ausverkauft. Das erwartet Organisatorin Birgit Hahn auch für die weiteren Vorstellungen, die wieder und noch im Albertinum über die Bühne gehen, „worüber wir uns sehr freuen“. Sogar Aschermittwoch wird in Laage ignoriert! „Wegen der Ferien sind ja viele Kinder, Eltern und Großeltern weg“, so die Begründung für den karnevalistischen Tabubruch.

Vogelsang – RCC

Am 8. Februar (Ü50) und 9. Februar (Kinder) feiern die Radener Karnevalisten schon mal vor, bevor dann am 15. Februar groß der 90. Geburtstag des ältesten Karnevalsvereins in Mecklenburg-Vorpommern begangen wird.

Termine & Orte





Güstrow

> 1. Februar, 14.33 Uhr:

Kinderfasching

> 1. Februar, 20.11 Uhr:

„Jubiläumsparty“

Kartenverkauf:

Hagebaumarkt, Famila-Markt Heideweg, Frisörsalon „Haargenau“, Clubreisen Petsch

Krakow am See

> 22. Februar, 9.31 Uhr: Kinderfasching

> 22. Februar, 13.31 Uhr: Festumzug (Start: Feuerwehr)

> 22. Februar, 20.11 Uhr: Maskenball

> 23. Februar, 15.11 Uhr: Ü50-Gala

Kartenverkauf:

In der alten Synagoge zu folgenden Zeiten: 7.2. – 10 bis 12 Uhr und 16.30 bis 18.30 Uhr; 13.2. – 17 bis 19 Uhr; 15.2. – 10 bis 12 Uhr, 19. 2. – 17 bis 19 Uhr

Restkarten beim Festumzug auf dem Markt (ca. 14 Uhr)

Laage

> 1. Februar, 20.11 Uhr: Ü30-Party

> 22. Februar, 20.11 Uhr: Abendveranstaltung

> 23. Februar, 15.11 Uhr: Seniorenfasching

> 29. Februar, 20.11 Uhr: Abendveranstaltung

> 1. März, 15.11 Uhr: Kinderfasching

Kartenbestellung:

bei allen CCL-Mitgliedern,

Reste im Bürgerbüro

Vogelsang

> 8. Februar, 15 Uhr: Ü50-Party

> 9. Februar, 15 Uhr: Kinderfasching

> 15. Februar, 20.11 Uhr: „Jubiläumsveranstaltung“

Kartenverkauf:

Tel. 0152/51560885

Weitendorf

> 1. Februar, 15.11 Uhr: Seniorenfasching

> 2. Februar, 14.11 Uhr: Kinderfasching

> 8. Februar, 20.11 Uhr: Abendveranstaltung

> 22. Februar, 20.11 Uhr: Abendveranstaltung

Kartenverkauf (Reste für 8.2.):

Tel. 0173/1625015