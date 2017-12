Güstrower Tafel : Jeder der braucht, bekommt auch

vergrößern 1 von 1 Foto: Eckhard Rosentreter 1 von 1

von Eckhard Rosentreter

erstellt am 14.Dez.2017 | 05:00 Uhr

Es ist wie jedes Jahr vor der Weihnachtszeit: Gerade dann, wenn die Menschen etwas näher zusammenrücken, werden die Regale bei der Güstrower Tafel lichter. Woran das liegt, kann sich die Vereinsvorsitzende, Gabriele Kempke, auch nicht so recht erklären. Doch auch generell verzeichnet sie in diesem Jahr eine etwas geringer werdende Spendenfreude. „Wenn das so weitergeht, müssen die Beutel, damit jeder etwas bekommt, kleiner werden“, beschreibt Heidi Morlang, die zweite Vorsitzende, eine Konsequenz. Und ergänzt: „Unsere Aufgabe ist: Jeder, der bedürftig ist, bekommt etwas zu Essen.“

Bedürftig, das sind für die Tafel Leistungsbezieher von „Hartz IV“. Deren Zahl sei mit rund 1600 Menschen etwa gleich geblieben. Deutlich zugenommen habe der Anteil ausländischer Familien. „Aber da gibt es keinen Stress“, betont Gabriele Kempke, „nur leider gibt es Einheimische, die wegen der Ausländer nicht mehr kommen.“ Und die Tafelchefin stellt auch klar: „Alle bekommen das Gleiche. Wenn nicht alles nach Wunsch da ist, muss man es sich halt selber kaufen, wir sind keine Rundumversorgung.“



Tafelverein zählt auf 20 freiwillige Helfer





Gut 1300 der Menschen, die auf die Tafel angewiesen sind, leben in der Kreisstadt, darunter etwa 500 Kinder. Außerdem machen die Tafelhelfer an jedem Wochentag in einem Dorf im Umland Station: Mistorf, Lalendorf, Lüssow, Kuhs, Liessow, Diekhof sowie in Krakow am See, Kronskamp und Teterow.

Rund 20 freiwillige Helfer unterstützen die Mitarbeiter. Der Verein ist froh über zwei angestellte Bundesfreiwillige, wenngleich deren gesundheitliche Situation schwierig sei. Sieben „Ein-Euro-Jobber“, davon zwei in Teterow, sind von der Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft Bützow (BQG) abgeordnet. Nächstes Jahr jedoch sei deren Situation unklar, sagt Heidi Morlang – die politisch unklare Lage (Regierungsbildung) schlage da bis unten durch. Nicht zu vergessen die beiden Kraftfahrer, die der Verein Bürgerhilfe aus dem Programm „Soziale Teilhabe“ stellt. So mancher mache, wenn seine Zeit in den Sonderprogrammen abgelaufen ist, einfach ehrenamtlich weiter, so Morlang. „Viele unserer Helfer machen das mit Freude, die im Ehrenamt sowieso“, betont sie. Doch auch zu Sozialstunden verdonnerte Menschen seien eine sehr wertvolle Hilfe, im Gewächshaus etwa, urteilt Gabriele Kempke. Denen allen wolle sie zum Jahresende unbedingt einmal Dankeschön sagen. Darin eingebunden seien auch diejenigen, die sich als Spender für die Tafel einbringen. Sie wisse, dass viele anonym bleiben möchten.

Doch auch wenn es mal knapper wird an der Ausgabe in der Südstadt, wolle der Verein für alle da sein, sagt die Vorsitzende. Kempke: „Die Menschen sollen bei uns auch Kontakte knüpfen, über ihre Probleme sprechen und so etwas für ihre persönliche Stabilität tun. Das hat für uns ebenfalls einen hohen Stellenwert.“



Gesundes Frühstück für Förderschule





Und so ganz nebenbei sei der Tafelverein selbst auch Helfer, spendiere für die Förderschule dreimal die Woche ein gesundes Frühstück. Damit Kinder der Förderschule zu Weihnachten auch einmal ins Märchen-Kino gehen können, sammelt die Tafel Verpackungen aus Papier und Pappe und gibt diese beim Sekundärrohstoffhandel ab. Bleibt geeignete Ware übrig, gibt es ein paar Zutaten für das Backen von Weihnachtsplätzchen.

Übrigens: Seit drei Jahren besitzt der Güstrower Tafelverein ein aus Weihnachtsspenden der SVZ-Leserschaft erworbenes Auto mit Kühlanlage. Damit könnten auch längere Touren gemacht werden, wenn etwa immer mehr Ware aus entfernten Großlagern abgeholt werden muss. Heidi Morlang: „Dieses Auto ist sehr wichtig!“ So könne die Flaute, die in der Umgebung von Güstrow zuletzt zu registrieren sei, etwas ausgeglichen werden.