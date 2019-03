Krakow am See : Jörnberg: Veranstaltung in Turnhalle

Die Hotelgruppe RIMC interessiert sich für das Areal am Krakower Jörnberg.

von svz.de

13. März 2019, 21:26 Uhr

Hotel, Restaurant und Wellnessbereich sind zwischen der jetzigen Gaststätte und der Badeanstalt denkbar, Ferienwohnungen und Parkplätze am Möwenweg. Das Projekt wird am Freitag, dem 15. März, um 18 Uhr von Vertretern der Hotelgruppe erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. Aus organisatorischen Gründen findet die Informationsveranstaltung in der Turnhalle der Naturpark-Schule in Krakow am See statt und nicht im Atrium, wie angedacht, informiert die Stadtverwaltung Krakow am See.