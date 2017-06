Kindertag 2017 : Kinder erleben Tiere hautnah

vergrößern 1 von 1 Foto: Sieglinde Seidel 1 von 1

Mayline Loh traute sich gestern was. Die Sechsjährige aus Lohmen hielt ganz still, als Pflegerin Amira Sophia Baar die fünfjährige Waldohreule auf die Hand des Mädchens setzte. Dabei strahlte Mayline Loh übers ganze Gesicht. „Das war schön“, schwärmte sie hinterher. Die Familie hatte vom VR-Kindertag gehört und war gegen Mittag in den Wildpark gekommen, um alles selbst zu erleben.

Mehr zum Thema Kindertag 2017 : Teamgeist an Inselseeschule kommt Kindern zugute

Bereits seit dem Vormittag vergnügten sich Katja Hahn und Nicole Schröder aus Güstrow mit drei Kindern im Wildpark. Tim, Emilio und Elias – alle fünf Jahre alt – hatten sich die Geschichte eines Zwerges über Riesen angeschaut, um später dann Holzfische zu angeln. „Es ist immer wieder ein Highlight für die Kinder, wenn wir hier sind, obwohl sie schon jeden Weg hier im Park kennen“, sagt Nicole Schröder. Doch egal, zu den Wölfen wollten sie unbedingt noch gehen. Das gehöre bei einem Besuch im Wildpark einfach dazu. Neben den Familien hatten auch einige Schulklassen gestern die Angebote im Wildpark genutzt. „Wir sind froh, dass die VR-Bank unser Fest unterstützt“, sagt Maren Gläser, für Marketing im Wildpark zuständig. Tiervorstellungen mit vielen Informationen über die Arten sowie viel Spaß und Spiel standen auf den Wiesen des Parks für die Besucher auf dem Programm. „Das Wetter ist einfach super“, betont Maren Gläser. So konnten die Besucher die Natur genießen und natürlich viele Tiere in aller Ruhe beobachten. Für die Kinder waren auch Hüpfburg und Glücksrad Renner des Tages. Glück hatte u.a. Tim Schröder. Er gewann einen Hauptgewinn und konnte am Nachmittag mit einem Kuscheltier nach Hause gehen.