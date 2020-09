Güstrow : Klimastreik jetzt auch in Güstrow

Schüler organisieren „Fridays for Future“-Demonstrationszug vom Bahnhof zum Rathaus und zurück.

von Jens Griesbach

21. September 2020, 05:00 Uhr

Jetzt ist „Fridays for Future“ auch in Güstrow angekommen: Zur ersten, großen Klimaschutz-Demonstration rufen Schüler der Freien Schule Güstrow am Freitag, dem 25. September, in der Barlachstadt auf. „Güstrow sollte seinen Teil zum globalen Klimastreik beitragen“, ist der 18-jährige Etienne Reiter überzeugt. Der Schüler tritt als Veranstaltungsleiter auf. Um 13 Uhr soll sich ein Demonstrationszug am Bahnhof in Bewegung setzen. Etienne Reiter rechnet mit 200 bis 300 Teilnehmern.

Organisiert hat die Demonstration ein elfköpfiges Team der Freien Schule. Auch andere Schüler haben sich bereits für Freitag angekündigt, so von der Ecolea und vom Brinckmangymnasium Güstrow sowie vom Recknitz-Campus Laage. „Wir wollen aber nicht nur Schüler motivieren, sondern so viele Leute wie möglich“, sagt die 17-jährige Martha Hasselberg vom Organisationsteam. Nach dem Start um 13 Uhr am Bahnhof geht es zum Markt vor das Rathaus. Hier sind einige Redebeiträge von Schülern geplant. „Wir wollen die Politik auffordern, die Gesetze zum Klimaschutz auch durchzusetzen“, sagt der 16-jährige Joss Kahmann. „Wir wollen ein politisches Zeichen setzen.“ Dann geht es weiter zum Schloss und schließlich durch die Eisenbahnstraße zurück zum Bahnhof. Hier soll gegen 15 Uhr noch eine Abschlusskundgebung stattfinden.

Wegen der Corona-Krise sei der Klimaschutz etwas in Vergessenheit geraten, so Etienne Reiter. „Aber deswegen ist das Problem nicht vom Tisch“, sagt er. Jeder einzelne solle sich im Alltag nachhaltiger und umweltbewusster verhalten. „Jeder kann seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Das wollen wir verdeutlichen.“ Nächsten Freitag finden weltweit „Fridays for Future“-Demonstrationen statt. Es ist der erste globale Streik in der Corona-Krise, zu dem die Bewegung aufruft.