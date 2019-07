Krakow am See : Konzert auf der Promenade

von svz.de

27. Juli 2019, 05:00 Uhr

Zum dritten Promenadenkonzert wird am Sonntag um 15 Uhr an die Seepromenade in Krakow am See angeboten. Es musiziert Squeezebox Teddy. Der Musiker ist vom Piraten Open Air Grevesmühlen bekannt. Er lädt seine Gäste ein auf eine musikalische Reise durch Irland und Schottland, Deutschland, Italien, Russland und Amerika. Internationale Folkmusik, Rockballaden, Klassik, Oldies und Schlager werden angekündigt.