Paddel-Wanderung : Krakower See erkunden

von svz.de

11. Juli 2019, 08:48 Uhr

Auch in diesem Sommer können Gäste und Bürger bei einer geführten Paddel-Wanderung wieder den Krakower See erkunden. „Die geführte Kanu-Etappe führt vom Fischereihof an der Seepromenade in Krakow am See, an Inseln und Buchten vorbei, nach Serrahn zum Eingang des Nebeldurchbruchstales bis zum Wadehäng“, erklärt Silvia Meyer, Teamleiterin der Touristinformation Krakow am See. Anschließend geht es mit einer kurzen Fußwanderung (drei Kilometer) über den Buchenberg zum Ausgangspunkt zurück. Ausrüstung und eine kurze Einweisung in die richtige Paddeltechnik durch einen Guide sind inklusive. Die zirka drei- bis vierstündigen Touren finden am 17. und am 31. Juli jeweils um 10 Uhr statt und starten bei einer Teilnehmerzahl ab zwölf Erwachsene im Fischereihof im Luftkurort.

Es wird um Anmeldung bis 17 Uhr bis zum Vortag der Paddelwanderungen in der Touristinformation gebeten, Telefon 038457/ 22258, E-Mail meyer@wokra.de.