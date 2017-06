Heilig-Geist-Kapelle Güstrow : Krippenmuseum sucht dringend neue Mitstreiter

vergrößern 1 von 1 Foto: Sieglinde Seidel 1 von 1

Sorgen im Güstrower Krippenmuseum, dem einzigen seiner Art in Norddeutschland. „Wir brauchen unbedingt weitere Helfer im Freundeskreis, die die Aufsicht abdecken und den Besuchern die Krippen erläutern“, sagt Heidemarie Wellmann vom Stiftungsvorstand des Krippenmuseums in der Heilig-Geist-Kapelle. Jetzt im Sommer würden viele in den Urlaub fahren und seien nicht immer verfügbar. Einige bisherige Mitarbeiter seien zudem aus Altersgründen ausgeschieden und so würden dringend weitere Mitstreiter für diese ehrenamtliche Tätigkeit gesucht. „Jeder wird nach seinen Wünschen eingeplant“, so die sichere Zusage. Wer Interesse hat, kann sich ab sofort im Krippenmuseum melden.

Unterdessen wurden in dieser Woche fünf weitere Krippen im Norddeutschen Krippenmuseum platziert. Darunter eine Glaskrippe, eine Krippe aus Stoff sowie eine aus der Wurzel eines Regenwaldbaumes. Eva Steinkraus, Gabriele Gehrt und Heidemarie Wellmann bauten die Krippen jetzt auf. „Diese fünf Krippen wurden im Laufe des vergangenen Jahr gestiftet“, erzählt Heidemarie Wellmann. Ob und wann eine Krippe von der Stiftung übernommen wird, darüber entscheidet der Vorstand. Ein „Ja“ gab es für die von Irla Wulff aus Parchim gefertigte Krippe aus Ton. „Ruhe auf der Flucht“ heißt dieses Werk von ihr. Inspiriert wurde sie vom Fernsehgottesdienst Ende 2015 und den Flüchtlingsströmen dieser Zeit. Sylvia Zander aus Puttbus bracht aus Ecuador eine sehr kleine Krippe mit, die aus der Wurzel eines Regenwaldbaumes geschnitzt wurde. Durch das Polieren sei das Muster zum Vorschein gekommen, berichten die Frauen. „Toll, dass sie uns diese Krippe gestiftet hat“, sagt Heidemarie Wellmann.

Auch über die Krippe aus satiniertem Glas freut sich das Team. Ulrike Bärsch aus Hamburg hatte dieses Stück der Zwieseler Glaskunst 1960 gekauft. In derselben Vitrine befindet sich eine Krippe von Bärbel Evers aus Hamburg. Als Kind habe sie im Jahr 1945 die Figuren aus Stoff selbst angefertigt. „Dieser Aspekt macht die Krippe interessant“, so Heidemarie Wellmann. Komplettiert wird der neue Teil der Ausstellung durch eine ganze Formation von Figuren und Tieren aus Spanien. Pilar Menzel aus Hamburg hat diese dem Museum in Güstrow gestiftet.