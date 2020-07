L37: Motorradfahrer kollidiert mit Reh

Avatar_prignitzer von Polizeiinspektion Güstrow

24. Juli 2020, 10:58 Uhr

Am 23.07.2020 gegen 18:45 Uhr ereignete sich auf der L37, zwischen den Orten Bossow und Glave, ein Verkehrsunfall zwischen einem 42-jährigen Motorradfahrer, deutscher Nationalität, und einem Reh. Der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt, an dem Motorrad waren keine Schäden erkennbar. Das Wildtier verendete an der Unfallstelle. Die L37 war zeitweise gesperrt.