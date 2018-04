Land unter in Güstrow

Durch Schnee viel Wasser überall / Wasser- und Bodenverband gestern im Einsatz

von svz.de

05. April 2018, 05:00 Uhr

Die Wassermengen der vergangenen Tage, vor allem auch in Form von Schneemassen, lassen die Gewässer Güstrows voll laufen. Auch der Altarm der Nebel ist betroffen und hat sich einen Weg gesucht, die Wassermengen zu verteilen. So floss beispielsweise auch der Graben voll, der entlang des Weges an der Skaterbahn verläuft. Dort ging gestern gar nichts mehr.

„Uns hat die Stadt über den Sachstand informiert und auch Bürger haben schon angerufen“, erklärt Ulf Schade vom Wasser- und Bodenverband Nebel. Gemeinsam mit Kollegen versuchte er gestern vor Ort die Ursache zu finden. Kaum ein Tropfen gelang vom Graben durch den Abfluss, der über die Straße bis hin zur Nebel verläuft. Mit Hilfe eines „Rohr-Aals“ wurde geschaut, wo der Abfluss undurchlässig ist.

Zuvor wurde bereits das Wehr geöffnet, damit nicht noch mehr Wasser vom Altarm der Nebel in den Graben fließen kann. Bereits einige Minuten nach beiden Aktionen war ein Sinken des Wasserstandes im Graben zu erkennen. „Das sollte sich in den nächsten Tagen wieder normalisieren“, hofft Ulf Schade.