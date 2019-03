Ehrung am 10. Mai : Landkreis will Sportler ehren

Vorschläge bis 20. März einreichen. Festveranstaltung am 10. Mai in Sportschule Güstrow

von Christian Jäger

05. März 2019, 19:00 Uhr

Ehrung für Sportler: Der Landkreis Rostock und der Kreissportbund (KSB) würdigen im Mai Sportler und Mannschaften sowie Trainer, die im vergangenen Jahr außergewöhnliche sportliche Leistungen in regionalen beziehungsweise überregionalen Wettkämpfen errungen haben. Die Kreisverwaltung und der KSB rufen dazu auf, bis zum 20. März Vorschläge für die Auszeichnung einzureichen.

„Alle Einwohnerinnen und Einwohner sind dazu aufgerufen, Vorschläge für die Auszeichnung zu machen“, informiert Landrat Sebastian Constien (SPD). Vorschläge sind schriftlich einzureichen und sollten folgende Angaben enthalten: Name, Vorname der Sportlerin oder des Sportlers, Namen der Mitglieder der Mannschaft beziehungsweise Name der Trainerin oder des Trainers; Name des Sportvereins; Alter; Sportart; bereits erhaltene Auszeichnungen (Datum und Grund der Ehrung) und Benennung der sportlichen Leistung. In der Jury sitzen Vertreter des Landkreises und des Kreissportbundes. Die Auszeichnungen werden bei einer Festveranstaltung am 10. Mai in der Sportschule Güstrow verliehen.

Der Landkreis hatte vergangenes Jahr festgelegt, die Sportlerehrung 2018 erst im Frühjahr 2019 zu machen. So könnten im Rückblick die Leistungen des ganzen Jahres gewürdigt werden, erklärte Constien.

Vorschläge zur Sportlerehrung

Wer: Vorschläge von Einzelpersonen, Vereinen, Initiativen, Projekten, Städten und Gemeinden

Wen: Sportler, Mannschaften und oder Trainer, die einem Verein mit Sitz im Landkreis Rostock angehören, welcher Mitglied im Kreissportbund ist.

Wie: Vorschläge schriftlich an: Landkreis Rostock, Jugendamt Am Wall 3-5, 18273 Güstrow, oder Kreissportbund, Geschäftsstelle Bad Doberan, Stülower Weg 15 b, 18209 Bad Doberan oder per E-Mail: michaela.gustaevel@lkros.de

Wann: bis zum 20. März