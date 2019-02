Güstrow : Landwirte im Wettbewerb

von svz.de

18. Februar 2019, 08:53 Uhr

Beim ersten Regionalentscheid der Landwirte im Berufswettbewerb der deutschen Landjugend 2019 in Zierow haben sich fünf Teilnehmer für den Landesentscheid im April qualifiziert. Für die Landwirte und Tierwirte geht es nun weiter, die nächsten Regionalentscheide finden am 26. Februar in Zierow, am 28. Feburar in Güstrow, am 12. März in Torgelow und am 14. März wieder in Güstrow statt. Die besten Teilnehmer der Regionalentscheide in den einzelnen Berufssparten qualifizierten sich für den Landesentscheid am 2. und 3. April in Güstrow, in dem es um die Teilnahme am Bundesentscheid geht, der vom 2. Juni bis 6. Juni in der Region Ammersee/ Herrsching in Bayern stattfinden wird.