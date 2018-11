Letzte Veranstaltung im Jubiläumsjahr : Laternenumzug der Güstrower Feuerwehr

Die letzte Veranstaltung im Jubiläumsjahr der Freiwilligen Feuerwehr Güstrow gilt den Kindern der Stadt.

von svz.de

12. November 2018, 10:24 Uhr

Am 16. November wird zu einem großen Laternenumzug mit Sternenmarsch zum Platz an der Bleiche eingeladen. Treffpunkte ab 17.30 Uhr: Neue Wallstraße, Pferdemarkt, Wallanlagen sowie Parkplatz am Schloss. Güstrow soll in einem Lichtermeer aus Laternen, Fackeln und Blaulicht erleuchten. Anschließend erwartet die Besucher ab 18 Uhr auf dem Platz an der Bleiche ein Lagerfeuer, Musik, Speisen sowie ein Höhenfeuerwerk. Die Güstrower Kameraden feiern dieses Jahr ihr 150-jähriges Bestehen.