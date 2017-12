Weihnachtsbäckerei : Leckere Pfeffernüsse und Stollen

vergrößern 1 von 2 Foto: Hans-Jürgen Kowalzik 1 von 2

„In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei…“ Es ist 7 Uhr als SVZ in der Backstube des Güstrower Bäckermeisters Dietmar Kriemann diese Zeile aus Rolf Zuckowskis Weihnachtsklassiker überprüfen will. Kriemann schiebt wie jeden Morgen seit Ende September, Anfang Oktober schnell und sicher ein Blech nach dem anderen in den großen Etagen-Backofen. Um diese Zeit backt er die weißen und braunen Pfeffernüsse. Eile ist geboten, denn schon eine Minute zu lange kann die Teig-Vorbereitung zunichte machen. „Aber das passiert nicht. Dazu ist unser Team viel zu eingespielt“, sagt der 50-Jährige.



Rezeptur bleibt ein Geheimnis





Besonders die braunen Pfeffernüsse aus der Bäckerei Kriemann sind in Güstrow und über die Stadtgrenzen hinaus seit Jahren der Renner, die Leckerei, die Zuckowski in seinem Lied meint. Bäckermeister Hans Kanieser backte 1964 die dünnen, knackigen Pfeffernüsse das erste Mal. Er hatte die Rezeptur aus Rostock nach Güstrow mitgebracht. Als Kriemann 1998 das Geschäft übernahm, wechselte auch dieses Rezept den Besitzer. Kriemann führt damit eine lange Backtradition im Sinne von Hans Kanieser, der in diesem Jahr 80-jährig starb, weiter. Allerdings bleibt die Rezeptur weiter ein Geheimnis. „Das ist nun mal so, wenn man etwas Seltenes und Außergewöhnliches anbieten kann. Ich habe das Rezept im Laufe der Jahre jedoch etwas verfeinert, ohne aber die Grundzutaten zu verändern“, sagt Kriemann.

Das Weihnachtsgeschäft ist dem Bäckermeister sehr wichtig und deshalb investiert er in den Arbeitsablauf gern ein, zwei Stunden mehr am Tag. Der beginnt bei ihm in der Zeit der Weihnachtsbäckerei um 20 Uhr und endet gegen 10 Uhr. Dietmar Kriemann bietet außer den weißen und brauen Pfeffernüssen Stollen und Lebkuchen an. Eine weitere Besonderheit sind Kriemanns in akribischer Handarbeit gefertigte Dominosteine. „Da habe ich den richtigen Riecher gehabt, denn sie sind im Laufe der Jahre bei meiner Kundschaft immer beliebter geworden“, freut er sich.

Manche Leckerei kommt zu Weihnachten auch aus der Güstrower Backhus GmbH. Weihnachtsplätzchen, braune Pfeffernüsse, Mandel-Zimt-Gebäck, Schwarz-Weiß-Gebäck, Bratapfelkuchen und die Lebkuchenschnitte werden produziert. Besonders stolz ist Backstubenleiter André Haase auf den 1-kg-Stollen mit einer Rezeptur, die über 30 Jahre alt ist und die im Tresor wie ein Schatz gehütet wird. „Wir stellen 1500 Stollen her, alle per Hand. Das macht mit vielen hochwertigen Rohstoffen die Qualität aus, die viele Kunden schätzen“, betont der Bäckermeister. Wir schauen zwei erfahrenen Bäckern über die Schultern: Iris Heiden, die seit 35 Jahren im Betrieb ist und in der Vorgänger-Firma, VEB Backwaren, lernte, sowie Michael Schmuhl, der in 27 Jahren Erfahrungen sammelte und wie Iris Heiden das richtige Gefühl hat, wie man den Stollen ofenfertig macht.



Jeder Griff sitzt perfekt





Vor den beiden liegt ein Berg Teig, der vorher ca. eine Stunde gereift ist. Iris Heiden greift mit einem Schaber in den Teig und legt ihn auf die Waage: Es ist fast immer ein Kilogramm… Michael Schmuhl übernimmt den Teig-Kloß und wirkt ihn rund, mit sechs, sieben Umdrehungen. Da sitzt jeder Griff. Dann wird der Stollen lang gewirkt, er wird platt, dann eingeschlagen und lang ausgerollt. Ruckzuck sind acht Bleche belegt. Bevor es in den Ofen geht, ruhen die Stollen einen Augenblick. Im Ofen sind sie eine gute Stunde. Goldbraun gebacken werden sie zweimal mit heißer Butter bestrichen und erhalten ihren Kristallzuckermantel. André Haase: „Dann ruht der Stollen wieder mehrere Stunden, wird danach mit Puderzucker bestreut, per Hand verpackt und geht dann in unsere 60 Filialen in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg.“