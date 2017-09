SVZ-Leserfoto-Aktion : Endspurt der Lieblingsplatzsuche

vergrößern 1 von 4 Foto: Fritz Bartels 1 von 4 0







von Jens Griesbach

erstellt am 24.Sep.2017 | 21:00 Uhr

Endspurt bei der großen SVZ-Leserfoto-Aktion „Mein Lieblingsplatz“. Heute suchen wir zum letzten Mal einen Monatssieger. Ein Jahr lang haben unsere Leser die schönsten Fotos aus der Region gekürt. Sie, liebe Leser, haben jetzt noch einmal die Qual der Wahl! Welches der vier Leserfotos aus dem September gefällt Ihnen am besten? Stimmen Sie ab und entscheiden mit darüber, welches der Fotos das Kalenderblatt des SVZ-Kalenders im September 2018 zieren wird. Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, fassen wir die Wochensieger im Monat September noch einmal zusammen.

Beeindruckender Sonnenuntergang

Aktuell hat uns der Laager Fritz Bartels noch ein tolles Foto geschickt und damit den Wochensieg geholt. Er nennt seine Aufnahme „Sonnenuntergang über Laage“. Und es ist ihm gelungen, einen wahrlich beeindruckenden Sonnenuntergang über der Recknitzstadt festzuhalten. „Die Blickrichtung ist von meinem Wohnhausdach in der Pinnower Straße 35 in Richtung Rathaus“, erklärt der Laager.

Die Schönheit des Güstrower Inselsees im späten Dämmerlicht zeigt uns Hobbyfotografin Catrin Brode aus Boitin. Sie schreibt dazu: „Wir sollten die Natur schätzen und genießen, statt sie zu zerstören.“ Auch damit holte sie einen Wochensieg im September.

Unsere Leserin Angelika Krüger aus Güstrow hielt ebenfalls eine eindrucksvolle Stimmung von einem See in ihrem Foto fest. „Das Bild habe ich bei einem wunderschönen Ausflug auf dem Krakower See gemacht“, schreibt sie dazu.

Und noch ein Foto aus Laage bieten wir Ihnen in diesem Monat zur Auswahl. Auch der Herbst hat seine schönen Seiten. Dabei kann das Licht eine besondere Rolle spielen. Die tief stehende Sonne am späten Nachmittag kann die Landschaft oder auch einen Wald verzaubern, ihr oder ihm etwas Märchenhaftes geben. Einen solchen Moment fing Matthias Auer im Laager Stadtwald ein. Der Recknitzstädter macht mit dem Wäldchen fast mitten in der Stadt einen Lieblingsplatz aus.

Stimmen Sie ab! Von Montag, 8 Uhr, bis morgen, 8 Uhr, können sie online abstimmen. Klicken Sie auf das Foto, das Ihnen am besten gefällt.

