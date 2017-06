Mein Lieblingsplatz : Farbtupfer im Juni – SVZ sucht Lieblingsplätze

vergrößern 1 von 1 Foto: Gabi Riech 1 von 1

Rote und blaue Farbtupfer säumen derzeit die Felder in unserer Region – kein Wunder, denn es ist die Blütezeit der Mohn- und Kornblumen. Für viele Hobbyfotografen eines der Lieblingsmotive im Monat Juni. Auch für SVZ-Leserin Gabi Riech. Die Kuchelmißerin entdeckte unlängst ein kleines Mohnblumenfeld bei Lohmen. „Ein tolles Fleckchen“, schreibt sie über den Ort, den sie sogleich im Bild festhielt. „Da musste ich doch gleich meinen roten Schirm dazu legen“, erklärt Gabi Riech ihre Bildkomposition. Zwar war sie bereits Monatssiegerin in unserem aktuellen Leserfoto-Wettbewerb „Mein Lieblingsplatz“ und läuft damit außer Konkurrenz, ihr schönes Foto wollte Sie uns und Ihnen, liebe Leser, nicht vorenthalten.

Vielleicht ist die tolle Fotografie auch für Sie eine Anregung sich in der Region nach tollen Farbtupfern umzuschauen. Fotografieren Sie ihren Lieblingsplatz in der Region Güstrow, Krakow am See und Laage und sichern Sie sich mit ein wenig Glück einen Platz in unserem exklusiven SVZ-Jahreskalender 2018. Ein Jahr lang küren wir jeweils einen Wochensieger und die SVZ-Leser dürfen am Monatsende – im Internet oder telefonisch – entscheiden, wer das schönste Foto des Monats geschossen hat. Wir freuen uns auf ihren persönlichen Lieblingsplatz im Monat Juni. Worauf Sie achten sollten, lesen Sie im untenstehenden Kasten.

So werden Sie Monatssieger:

Wir suchen die besten Hobbyfotografen mit den schönsten Motiven unter dem Motto „Mein Lieblingsplatz“. Ein Jahr lang küren wir jeweils einen Wochensieger und Sie dürfen am Monatsende – im Internet oder telefonisch – entscheiden, wer das schönste Foto des Monats geschossen hat. Aktuell sucht unsere Zeitung die besten Fotos aus dem Monat Juni.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

• Die Auflösung der Fotos sollte mindestens 300 dpi hoch sein

• Fotos im Querformat

• Fotos nie bearbeiten

• Bildtext mitliefern: was auf dem Foto zu sehen ist, wo fotografiert und warum gerade dieses Motiv gewählt wurde

• Namen, Anschrift und Telefonnummer unbedingt vermerken

• Bilder an guestrow@svz.de, Kennwort: Fotoaktion oder unser Online-Formular nutzen

• jeder Teilnehmer kann nur einmal Monatssieger werden

• Mit der Teilnahme stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen für Fotoaktionen zu, die Sie unter AGB auf svz.de finden oder in der Redaktion einsehen können.

von Caroline Weißert

erstellt am 14.Jun.2017 | 21:00 Uhr