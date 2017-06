Leserfoto-Aktion : Lieblingsplatz bei Radtour gefunden

vergrößern 1 von 1 Foto: Ursula Hudowenz 1 von 1

Ursula und Jürgen Hudowenz aus Mühl Rosin haben dieses Foto auf einer ihrer vielen Radtouren aufgenommen. „Siesta einer Rinderherde am Radfernweg in Serrahn“ betiteln sie es. „Dieses Foto widerspiegelt unsere schöne mecklenburgische Landschaft und zeigt eine besondere, in Eintracht lebende Rinderherde“, schreiben sie dazu.

Machen Sie doch auch gleich von Ihrem Lieblingsplatz ein schönes Foto und schicken Sie es an unsere Lokalredaktion! Das beste Foto des Monats kommt in den SVZ-Kalender 2018.

So werden Sie Monatssieger:

Wir suchen die besten Hobbyfotografen mit den schönsten Motiven unter dem Motto „Mein Lieblingsplatz“. Ein Jahr lang küren wir jeweils einen Wochensieger und Sie dürfen am Monatsende – im Internet oder telefonisch – entscheiden, wer das schönste Foto des Monats geschossen hat. Aktuell sucht unsere Zeitung die besten Fotos aus dem Monat Juni.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

• Die Auflösung der Fotos sollte mindestens 300 dpi hoch sein

• Fotos im Querformat

• Fotos nie bearbeiten

• Bildtext mitliefern: was auf dem Foto zu sehen ist, wo fotografiert und warum gerade dieses Motiv gewählt wurde

• Namen, Anschrift und Telefonnummer unbedingt vermerken

• Bilder an guestrow@svz.de, Kennwort: Fotoaktion oder unser Online-Formular nutzen

• jeder Teilnehmer kann nur einmal Monatssieger werden

• Mit der Teilnahme stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen für Fotoaktionen zu, die Sie unter AGB auf svz.de finden oder in der Redaktion einsehen können.

von Eckhard Rosentreter

erstellt am 12.Jun.2017 | 16:57 Uhr