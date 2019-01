Krakow am See : Lesung in der Alten Synagoge

von svz.de

09. Januar 2019, 21:52 Uhr

Eine Autorenlesung findet morgen ab 18 Uhr in der Alten Synagoge in Krakow am See statt. Zu Gast ist Angelika Luise Preuß aus Dobbin. In ihrem Buch „Amata Helena“ geht es um eine besondere Paarbeziehung. Schon als Jan-Josef Helena begegnet, ist sie krank. Aber für ihre Liebe zueinander spielt es keine Rolle. Sie heiraten und richten ihr Leben auf Helena aus. Als auch Jan-Josef erkrankt, steht ihre Liebe auf dem Prüfstand. Der Eintritt ist frei.