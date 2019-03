Güstrow : Mätens mit Krasch

Plattdeutsches zum heutigen Internationalen Frauentag: drei mutige Mädchen im Blick

von svz.de

08. März 2019, 05:00 Uhr

Wenn Lihrers för mihr Geld up dei Stråt gåhn is dat normal, wenn Schäulers för mihr Klimaschutz up dei Stråt gåhn, denn böhmen's sik gägen ehr Schaulplicht up. Dat güng mi so dörch denn Kopp, as ik dorvon läs, woans Greta Thunbarg ut Schweden mit ehr 15 Johr dei Welt wohrschugen will (buurn: 3. 01 2003).

Sei leet an'n 20. Austmånd 2018 Schaul Schaul sien un lött vör'n schwedschen Rieksdach ehren Infall von'n „skolstrejk för klimatet“ Würklichkeit warden. Dat hett Schaul måkt, annern Schäulers in Schweden sünd sik mit Greta eins un nu schwappt dat all von Schweden ut na Europa oewer. Dörch klauke Räden in'n Wienmand in Brüssel, up'e UN-Klimakonferenz in'n Julmand 2018 in Katowice/Polen un einen Mand laters, in'n Hartung 2019 vör't Weltwirtschaftsforum in Davos/Schwiez, is disse lütte Diern binnen korter Tiet dei „Galionsfigur“, ein läbennig Paradepierd in Saken Klimaschutz. Sei höllt denn Schaulbesäuk för sinnlos ,solang väle Lüd blot oewer 't Klima schnacken un nix dorgägen daun, un sei will mit denn „skolstreijk“ dei Lüd wiesmaken, dat dei öllere Generatschon wat för dat Ierdklima maken moet, dormit uns „Hus Ierd“ nich rünnerbrennt un dei Taukunft vonne junge Generatschon nich in'n Dutt geiht.

Dor, wo Greta hen will, reist sei ümweltfdründlich mit ehrn Vadder in'n Elektroauto na Katowice orrer in'n Toch na Davos. Greta gifft von dor ut dei öllere Generatschon tau verstahn, dat dei jungen Minschen taukünftig nich mihr in't hinnerlaten Dörcheinanner vonne Öllerngeneratschon läben koenen un dat, wenn kein beddeln un Flehen helpen deit, dei jungen Minschen sik upböhmen un sülben för Verännerungen up'e Strat gahn moeten. Näben Greta Thunbarg, dei Ümweltsünner up't Karfholt nähmen deit, willen wi noch dei Schäulerin Malala Yousafzai ut Pakistan nennen (buurn 12. Juli 1997). Se güng as Diern gägen denn Willen von Taliban inne Schaul, wür dorför an'n Kopp un Nacken so anschaten, dat's blot in'n Krankenhus von Birmingham oewerläwen künn. As sei sik verhalt harr, hett's oewerall ut ehr Läben vertellt un verklort vör dei UN in New York, dat dat Recht up Schaul- un Utbillung för Jungen un Mäten in jedet Land up uns Ierd gellen moet. As Kinnerrechtsaktivistin is sei hüt UN-Frädensbotschafterin un ehr wür as jüngster Minsch inne Geschicht dei Frädensnobelpries tauspraken.

Ein drüddet Mäten mit väl Krasch is Lara Dekker (buurn: 20. 09.1995), dei as düütsch-hollännisch Mäten vör Niegenseeland up'e Welt keem, as ehr Öllern in'n Sägelschäp ünnewägens wiern un sei bleef bi denn sägelnden Vadder, as dei Öllern uteinannergüngen. Sei sett sei sik in Kopp, dat's as jüngstet Mäten dei Welt allein ümsegeln will. Oewer dor sünd Gesetze intauhollen, wat Upsicht un Schaulplicht angeiht, dat Jugendamt mischt sik in..., dei Öllern strieden üm't Sorgerecht, dat Jugendamt will Lara in'n Heim stäken, sei kricht 'n Vörmund, dat Gericht ünnersecht denn Törn, Berufung un denn geiht dat doch mit 14 Johr an'n 21. 08.2010 in Gibraltar oewer Inseln in'n Atlantik na 'n Pamama-Kanal los, denn dörch denn Stillen Ozean na Australien un Südafrika un von dor ut in 'n 10.400 km-Törn na St. Maarten, 'n hollännisch Insel inne Karabik. Dei Weltümsäglung is tau Enn, Lara hett nu väl tau vertellen...